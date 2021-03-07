"Дом-2 возвращается!": Бузова объявила о кастинге

Ольга Бузова проговорилась в личном блоге. Артистка сообщила, что съемки легендарной телестройки начнутся совсем скоро. А пока все желающие могут стать очередными "легендами телевидения".

Если верить словам бессменной ведущей "Дома-2", шоу вернется на экраны этой весной. Однако точные даты выхода первых выпусков Бузова так и не назвала.

Зато Ольга объявила о долгожданном кастинге и посоветовала всем желающим поторопиться, так как места для участников ограничены. Телеведущая добавила, что программа поможет начинающим звездам стать легендами и занять свое место в российском шоу-бизнесе.

"Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу "Дом-2" возвращается!", – заявила артистка.

Стоит отметить, что впервые о закрытии проекта заговорили в декабре 2020 года. Тогда продюсеры телеканала ТНТ официально заявили, что приостановили съемки телестройки. Ожидалось, что шоу будет выкуплено другой площадкой или будет полностью перенесено на интернет-платформы.

Напомним, главной причиной закрытия долгоиграющей передачи стали низкие рейтинги и отсутствие должной финансовой поддержки. Глава "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров пояснил, что "Дом-2" закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.

Эту тему обсуждали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, Виктория Боня заявляла, что проект давным-давно пережил своих поклонников, именно поэтому нуждался в тотальном ребрендинге. С другой стороны, экс-ведущая шоу Ксения Бородина наоборот настаивала на продолжении съемок.