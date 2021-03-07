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Шоу-бизнес
"Дом-2 возвращается!": Бузова объявила о кастинге

"Дом-2 возвращается!": Бузова объявила о кастинге

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich//Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова проговорилась в личном блоге. Артистка сообщила, что съемки легендарной телестройки начнутся совсем скоро. А пока все желающие могут стать очередными "легендами телевидения".
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Если верить словам бессменной ведущей "Дома-2", шоу вернется на экраны этой весной. Однако точные даты выхода первых выпусков Бузова так и не назвала.

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Зато Ольга объявила о долгожданном кастинге и посоветовала всем желающим поторопиться, так как места для участников ограничены. Телеведущая добавила, что программа поможет начинающим звездам стать легендами и занять свое место в российском шоу-бизнесе.

"Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу "Дом-2" возвращается!", – заявила артистка.

Стоит отметить, что впервые о закрытии проекта заговорили в декабре 2020 года. Тогда продюсеры телеканала ТНТ официально заявили, что приостановили съемки телестройки. Ожидалось, что шоу будет выкуплено другой площадкой или будет полностью перенесено на интернет-платформы.

Напомним, главной причиной закрытия долгоиграющей передачи стали низкие рейтинги и отсутствие должной финансовой поддержки. Глава "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров пояснил, что "Дом-2" закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.

Эту тему обсуждали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, Виктория Боня заявляла, что проект давным-давно пережил своих поклонников, именно поэтому нуждался в тотальном ребрендинге. С другой стороны, экс-ведущая шоу Ксения Бородина наоборот настаивала на продолжении съемок.

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Автор: 7 марта 2021, 15:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Гость640490
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В стране дураков шоу с фриками, <цензура>....ми, альфонсами- непотопляемо, как непотопояема бездарная бузиха, поэтому искусство и культура страны всегда в ..опе.
Гость641622
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Ну, если ждали ВСЕ, тогда , конечно, надо продолжать осуществлять нравственное , разложение молодого поколения. Неужели и правда так ВСЕ ждали? Жаль Россию. Великая была страна.
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