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Проигравшая в суде Смехова раскошелилась на крупную сумму

Проигравшая в суде Смехова раскошелилась на крупную сумму

Алика Смехова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Алика Смехова потерпела поражение в коммунальной стычке с соседями. В результате ЧП на звезду подали в суд.
прочитано 397 раз

Известная кинодива Алика Смехова стала участницей шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ. В свежем выпуске программы о коммунальных поединках звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" рассказала о беде, которая с ней приключилась. В 2017 году Алика Смехова наняла бригаду для ремонта в московской квартире, чтобы привести жилье в презентабельный вид. Но вопреки ожиданиям женщины в помещении из-за недосмотра рабочих произошло ЧП, и квартиру этажом ниже затопило.

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По словам звезды, ущерб, который она причинила соседям, был не более 50 тысяч рублей, но пострадавшие озвучили Алике Смеховой такую сумму, которая повергла ее в шок. Когда артистка отказалась выплачивать необоснованное количество денег соседям снизу, они подали на нее в суд. Актриса считает, что эти люди решили хитро воспользоваться ее звездным статусом, чтобы набить свои кошельки.

По результату судебных разбирательств знаменитость выплатила соседям 150 тысяч рублей. Алика Смехова объявила, что ей стало жалко людей, которые пытались поправить свое финансовое положение за ее счет. По словам артистки, соседские адвокаты пытались вступить в сговор с ее юристом, чтобы выжать из нее как можно больше денег ради наживы.

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Автор: 7 марта 2021, 16:00 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алика Смехова показала детей

комментарии

Ответить:

Гость644386
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<цензура> какая новость, соответствует умственному развитию этой звезде, удивительная свежесть ума
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