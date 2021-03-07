"У нее не все получалось": Авербуха раскритиковали из-за Бузовой

Интернет-пользователи раскритиковали Илью Авербуха за то, что он пригласил Ольгу Бузову на шоу "Ледниковый период". Фигурист же нисколько не жалеет о принятом решении. Он считает, что 35-летняя телеведущая выступала очень достойно, несмотря на то, что "у нее не все получалось".
Ольга Бузова, которая выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, несколько раз получала низший балл и лишь один раз – высший. Авербух восхищен, что телеведущая не сдалась после неудачных прокатов. "Это вызывает большое уважение", – отметил Илья.
Также фигуриста пытались столкнуть лбами с ведущей седьмого сезона шоу "Ледниковый период", олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. По мнению некоторых телезрителей, спортсменка не обладает ораторскими навыками и достаточной харизматичностью, поэтому якобы не органично смотрелась в кадре.
Авербух, напротив, считает, что Загитова блестяще справилась с ролью ведущей. При этом фигурист понимает, что молодой спортсменке еще нужно учиться работать в кадре. Продюсер проекта также отметил: Алина от выпуска к выпуску становилась гораздо смелее.
Напомним, победителями седьмого сезона шоу "Ледниковый период" стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова заняли второе место. Бронзу получили Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, занявшие лишь 8 место по количеству баллов, получили приз зрительских симпатий.
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