"У нее не все получалось": Авербуха раскритиковали из-за Бузовой

В прошлом году Ольга Бузова приняла участие в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период". Появление телеведущей в проекте спровоцировало споры. Некоторые зрители считают, что звезда реалити-шоу "Дом-2" не обладает талантом, чтобы мастерски кататься на коньках. Другие же восхищались упорством и трудоспособностью знаменитости.

прочитано 223 раза