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Шоу-бизнес
"У нее не все получалось": Авербуха раскритиковали из-за Бузовой

"У нее не все получалось": Авербуха раскритиковали из-за Бузовой

Ольга Бузова и Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В прошлом году Ольга Бузова приняла участие в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период". Появление телеведущей в проекте спровоцировало споры. Некоторые зрители считают, что звезда реалити-шоу "Дом-2" не обладает талантом, чтобы мастерски кататься на коньках. Другие же восхищались упорством и трудоспособностью знаменитости.
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Интернет-пользователи раскритиковали Илью Авербуха за то, что он пригласил Ольгу Бузову на шоу "Ледниковый период". Фигурист же нисколько не жалеет о принятом решении. Он считает, что 35-летняя телеведущая выступала очень достойно, несмотря на то, что "у нее не все получалось".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова, которая выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, несколько раз получала низший балл и лишь один раз – высший. Авербух восхищен, что телеведущая не сдалась после неудачных прокатов. "Это вызывает большое уважение", – отметил Илья.

Также фигуриста пытались столкнуть лбами с ведущей седьмого сезона шоу "Ледниковый период", олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. По мнению некоторых телезрителей, спортсменка не обладает ораторскими навыками и достаточной харизматичностью, поэтому якобы не органично смотрелась в кадре.

Авербух, напротив, считает, что Загитова блестяще справилась с ролью ведущей. При этом фигурист понимает, что молодой спортсменке еще нужно учиться работать в кадре. Продюсер проекта также отметил: Алина от выпуска к выпуску становилась гораздо смелее.

Напомним, победителями седьмого сезона шоу "Ледниковый период" стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова заняли второе место. Бронзу получили Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, занявшие лишь 8 место по количеству баллов, получили приз зрительских симпатий.

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Автор: 7 марта 2021, 04:05 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

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Гость635489
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Новый скандал с Бузовой: «Несмотря на милое личико, — алкоголичка!»
Ведущую «Дома-2» неоднократно обвиняли в том, что она «бухает» и «нюхает» и выглядит гораздо старше своего возраста
Я
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Илья Авербух пригласил Бузову в проект, имея на нее перспективные виды: ему казалось, что певица привлечет многотысячную армию своих поклонников и тем самым повысит рейтинги передачи. Однако этого не случилось, поскольку телезрители молодое дарование особо не жалуют. Вместо того чтобы улучшиться, положение программы стало критичным. Оказалось, что Илья Авербух просчитался и пригласил участвовать не того человека. Продюсеры пытались понять, как решить возникшую проблему.
Правда
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Авербух злится на Бузову: Продюсер «Ледникового периода» назвал Ольгу главной проблемой шоу из-за её скандальности
Гость я
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Авербух о «Ледниковом периоде»: «Не нравится, что идет перекос в сторону Бузовой. В шоу гораздо больше интересного»
Гостья
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Так, на днях портал «ЯндексДзен» сообщил, что Авербух отказался платить певице и телеведущей Ольге Бузовой 400 тысяч рублей за выступление. Илья Авербух признался прессе, что его самым провальным решением было пригласить на телешоу именно Бузову. Именно она, как считается, способствовала закрытию “Ледникового периода”

Источник: <цензура>
Гость635489
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А все началось с, казалось бы, невинного поступка – мужчина осмелился пригласить на проект скандальную певицу Ольгу Бузову, которая известна своей любовью к деньгам и роскоши. Из этого проекта она тоже постаралась выжать максимум – Ольга вынудила Авербуха выплачивать ей дивиденды в размере 400 тысяч рублей после ее выступлений. А, как вы знаете, постановочных номеров в этом проекте немало. Что ни сделаешь ради рейтингов – Авербух согласился
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