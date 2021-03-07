Подозреваемый в любви к мужчинам Лазарев подразнил друга непристойностью

Александр Малиновский удивил поклонников провокационным роликом с Сергеем Лазаревым. В кадре исполнитель хита "В самое сердце" показал другу средний палец.

Этой зимой Александр Малиновский и Сергей Лазарев провели вместе немало времени — мужчины развлекались в отпуске на Бали, посвещая себя отдыху и друг другу. Тогда в Сети начали распространяться сплетни о том, что певцы связаны романтическими отношениями и между ними зародилась любовь. Поскольку Сергей Лазарев комментариев на этот счет не давал, его поклонники ищут важную информацию в личном блоге Александра Малиновского. Недавно мужчина добавил в инстаграм-историю видео, на котором его друг повел себя неприличным образом.

Партнер Лазарева по пляжному отдыху заснял на камеру процесс игры в гольф. Во время съемки Александр Малиновский громко хвастался, что обыгрывает своих друзей, называя их слабаками. Насмешки певца привели в недоумение его друзей, которые пытались наверстать упущенное во время дружеского турнира. Одним из них был явно возмущенный ситуацией Сергей Лазарев. Исполнитель хита "Даже если ты уйдешь" не придумал ничего лучше, чем подразнить друга непристойностью — показал ему средний палец.

Ролик уже удален из инстаграм-канала Александра Малиновского, однако некоторые СМИ сохранили его для читателей. Так, видео с похабным поступком Сергея Лазарева опубликовала "Экспресс газета".