"Продолжай подглядывать": Манукян провоцирует Бузову пикантными видео

После тяжелого расставания Ольга Бузова и Давид Манукян общаются в скрытой форме. Бывший избранник поющей телеведущей записал игривый ролик с многозначительным подтекстом.

О точке в отношениях Ольги Бузовой и Давида Манукяна говорить пока рано, ведь артисты вовсю демонстрируют свое неравнодушие друг к другу. Экс-партнеры ежедневно оставляют в инстаграм-каналах послания, которые намекают о том, что между ними остались чувства. Нередко публикации Ольги Бузовой и Давида Манукяна перекликаются между собой и образуют своеобразный диалог с тайными знаками.

Недавно поющая телеведущая сообщила в Сети, что ей стало так жарко во время тренировки по фигурному катанию с Дмитрием Соловьевым, что пришлось снять одежду. Ее экс-возлюбленный не оставил это без внимания и добавил в инстаграм-историю интригующие ролики. В кадре рэпер эротично прошелся по лестнице и снял с себя кожаную куртку-косуху. "Продолжай подглядывать за моими сторис", — добавил он в виде текста. Затем Давид Манукян резко надел верхнюю одежду на видео и оставил таинственному адресату новое послание. "Тебе стало жарко, а мне прохладно", — выразился мужчина.

В соцсетях продолжают спорить, есть ли будущее у отношений поп-дивы и рэпера. Поговаривают, что действия экс-партнеров нацелены исключительно на рост общественного интереса. Многие фанаты Ольги Бузовой и Давида Манукяна надеются, что скоро напряжение между артистами спадет и они снова воссоединятся.