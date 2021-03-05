Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной

Юрист отметил, что у его супруги было две остановки сердца. Цивин добавил, что женщина находится в инвалидном состоянии. По словам адвоката, люди врут и клевещут на их пару.
Ранее Наталья Дрожжина приняла участие в одном из телешоу. Из-за нападок публики у нее произошла истерика. Михаил Цивин сообщил, что актрисе стало хуже.
Супруги уже рады вернуть семье Баталова все, что оказалось у них по договорам пожизненной ренты, но не получается. Вдова и дочь покойного артиста не хотят идти на уступки. Жена Алексея Баталова Гитана Леонтенко намерена признать недействительными эти документы.
Напомним, скандал вокруг Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной продолжается уже несколько месяцев. Якобы они мошенническим путем лишили вдову Алексея Баталова и больную ДЦП дочь Марию имущества.
По словам адвоката, отношения между матерью и наследницей вовсе не идеальны. По его словам, дочь актера – беззащитный человек, который зависит от близких. Цивин уверен, то женщина подтвердит все, если ей прикажут.
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