"Это любовь?": Бузова упала в ноги партнеру

7 марта во дворце спорта "Мегаспорт" состоится гала-шоу проекта Первого канала "Ледниковый период". Режиссером представления выступил Илья Авербух. В канун Международного женского дня на лед выйдут Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, а также другие звезды проекта.
Ведущая реалити "Дом-2", как и другие участники ледового шоу, много времени уделяет репетиции. Бузова оттачивает свое мастерство благодаря Соловьеву. Правда, без падений телеведущей пока не удается откатать. Подтверждение этому – забавные снимки, которыми недавно поделился Дмитрий в своем "Инстаграм".
Фигурист опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен с Ольгой во время репетиции. Бузова и Соловьев выполняли различные поддержки, но в какой-то момент телеведущей не удалось удержаться на коньках. Судя по одному из снимков, звезда "Дома-2" упала в ноги спортсмену.
Поклонники рады видеть, как Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова проводят время вместе, поскольку хотят, чтобы эту пару связывали не только профессиональные, но и романтические отношения. "Вы лучшие! Может, это любовь?", "Классные!", "Уверена, будет шедевр", – высказались фанаты.
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