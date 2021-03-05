"Это любовь?": Бузова упала в ноги партнеру

В прошлом году Ольга Бузова начала осваивать фигурное катание, приняв участие в шоу "Ледниковый период". Ее партнером стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. После окончания проекта телеведущая и фигурист не расстались, а, наоборот, продолжают поддерживать связь.

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