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"Это любовь?": Бузова упала в ноги партнеру

"Это любовь?": Бузова упала в ноги партнеру

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В прошлом году Ольга Бузова начала осваивать фигурное катание, приняв участие в шоу "Ледниковый период". Ее партнером стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. После окончания проекта телеведущая и фигурист не расстались, а, наоборот, продолжают поддерживать связь.
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7 марта во дворце спорта "Мегаспорт" состоится гала-шоу проекта Первого канала "Ледниковый период". Режиссером представления выступил Илья Авербух. В канун Международного женского дня на лед выйдут Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, а также другие звезды проекта.

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Сюжеты Шоу "Ледниковый период"

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ведущая реалити "Дом-2", как и другие участники ледового шоу, много времени уделяет репетиции. Бузова оттачивает свое мастерство благодаря Соловьеву. Правда, без падений телеведущей пока не удается откатать. Подтверждение этому – забавные снимки, которыми недавно поделился Дмитрий в своем "Инстаграм".

Фигурист опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен с Ольгой во время репетиции. Бузова и Соловьев выполняли различные поддержки, но в какой-то момент телеведущей не удалось удержаться на коньках. Судя по одному из снимков, звезда "Дома-2" упала в ноги спортсмену.

Поклонники рады видеть, как Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова проводят время вместе, поскольку хотят, чтобы эту пару связывали не только профессиональные, но и романтические отношения. "Вы лучшие! Может, это любовь?", "Классные!", "Уверена, будет шедевр", – высказались фанаты.

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Автор: 5 марта 2021, 10:55 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

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Ответить:

Фока
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Да пусть хоть на <цензура> упадет! Только подальше от нас!
Гость640490
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Без курицы Бузовой никуда!
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