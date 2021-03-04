Пресняков раскрыл подробности болезни новорожденного сына

Певец поделился новостями из семейной жизни в эфире программе "Вечерний Ургант" Первого канала. По словам Владимира Преснякова, у малышу сделали прививку, после чего у него поднялась температура 37,8.
Мальчик не мог уснуть из-за плохого самочувствия. Артист тоже не сомкнул глаз, ухаживая за наследником.
Владимир Пресняков отметил, что минувший год стал для них с супругой Натальей Подольской очень счастливым из-за рождения сына. Ване сейчас четыре месяца. Исполнитель помогает жене-певице в уходе за малышом.
Также музыкант рассказал Ивану Урганту, что на выбор имени повлияла и их с супругой симпатия к нему. После такого заявления телеведущий расцвел.
Отметим, что свою супругу Владимир Пресняков считает героиней, которая делает для наследников все возможное. У звездной пары еще есть пятилетний сын Арсений. Примечательно, что няню чета не нанимала — во время отъездов матери мальчишки остаются с отцом или с другими родственниками.
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