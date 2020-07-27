Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости

Звезда выглядела очень сдержанно. Для 50-летнего юбилея коллеги Жанна Агузарова выбрала классику: черный брючный костюм, белую шелковую блузку и босоножки на платформе. Только серебристый шарф на ее шее выдал прежнюю любовь к экстравагантности.
Визитная карточка исполнительницы – волосы ярких оттенков. Однако на сей раз прическа певицы была под стать общему стилю. Вместо красных или желтых волос на голове у Жанны Агузаровой оказалось каре темно-каштанового цвета. Если бы не ее фирменный вокал, то узнать в певице солистку "Браво" было бы трудно.
Отметим, Жанна Агузарова ведет довольно закрытый образ жизни. В последний раз ее видели в ютуб-шоу "Музыкалити". Тогда зрители обратили внимание, насколько невероятно молодо выглядит артистка.
Напомним, ранее в эфире программы "Звезды сошлись" эксперт прокомментировал слухи о хирургическом вмешательстве во внешность певицы. По его словам, Жанна Агузарова действительно обращалась за помощью к специалистам.
Как писали "Дни.ру", у знаменитости есть недвижимость в США, но сейчас, по некоторым данным, Жанна Агузарова живет в России. У певицы имеется роскошная трехкомнатная квартира в Москве. Сама она в магазины не ходит. Говорят, ей доставляет продукты на дом помощник.
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