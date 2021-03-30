"Свободу Пелагее!": россияне пришли в ужас от звездных тренировок

Певица Пелагея показала публике свои тренировки на старославянком тренажере и привела поклонников в ужас.

Артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с тренировки на тренажере Правило. Это аппарат был известен людям еще на Руси, а позже он был незаслуженно забыт. Сегодня к старославянскому тренажеру постепенно возвращается былая слава, несмотря на его устрашающий внешний вид. На видео знаменитость с привязанными руками и ногами двигается внутри деревянной рамы. Певица Пелагея призналась, что таким образом она душой и телом готовится в предстоящему концертному туру.

Тренировки звезды шокировали ее фолловеров, а старославянский тренажер напомнил россиянам обычную дыбу. В комментариях подписчики пожалели любимую певицу и потребовали для нее свободу:

“Похоже на пыточную” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “После такого и в космос можно…”, “За что на дыбу-то? Свободу Пелагее!”, “Удивлен, что в древности славяне тренировали космонавтов. Значит, выступление должно быть космическим!”.



Россияне также горячо похвалили шикарную фигуру исполнительницы и заявили, что с нетерпением ждут ее концертов, которые уже совсем скоро состоятся в целом ряде городов страны. Сама певица Пелагея пообещала исполнить все хиты, с которых когда-то начиналась ее группа.