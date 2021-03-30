"Стали резать, рвать": кровь перестала поступать к мозгу известного певца

Недавно стартовал пятый сезон шоу "Точь-в-точь". Александр Панайотов рассказал, что ему пришлось пережить во время одной из съемок.

Артист стал новым гостем программы "Вечерний Ургант". Стоит отметить, что ведущий, у которого недавно подтвердили ковид, брал интервью с помощью видеосвязи. На его место установили огромный телевизор, и Иван Ургант общался с Александром Панайотовым через экран.

По словам артиста, съемки в шоу "Точь-в-точь" не всегда проходят гладко. Не так давно музыкант вышел на сцену в образе Софии Ротару и чуть не потерял сознание. Изначально парик плохо держался на голове певца, поэтому перед съемкой его максимально сильно затянули. Уже перед камерами Александр Панайотов почувствовал, что ему становится плохо. "Кровь перестала поступать к мозгу. Я побежал к гримерам, они стали резать, рвать", – поделился музыкант.

Также в эфире шоу "Вечерний Ургант" артист признался, что недавно женился. Избранницей Александра Панайотова стала девушка по имени Екатерина. Как оказалось, с супругой певец знаком уже больше 15 лет, однако он уверен, что им еще предстоит многое друг о друге выяснить.

Напомним, летом прошлого года в интервью изданию "Дни.ру" Александр Панайотов рассказал подробности романа. "Нас с Катей изначально связывало нечто, что не так просто разрушить в одночасье. Мы с ней смотрим в одном направлении на работе и в быту. Она как мой менеджер в курсе всех дел. Мы уважаем личное пространство друг друга", – отметил артист в беседе с нашим корреспондентом.