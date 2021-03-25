"На колени": властная Гузеева публично унизила подчиненных

Накануне в личном блоге Лариса Гузеева поделилась фотографией, сделанной во время подготовки к съемкам шоу "Давай поженимся". Снимок вызвал у подписчиков неоднозначную реакцию.

Знаменитость стоит в студии программы, уже готовая к выходу. На артистке надета объемная светлая рубашка, черные брюки и модные кроссовки. Стилисты вносят последние правки в образ – поправляют штанины. Для этого подчиненные опустились перед телеведущей на корточки и склонили головы. Видимо, ради шутки Лариса Гузеева замахнулась на них рукой, в которой держит сложенные листы сценария.

Провокационный кадр вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Некоторые посчитали, что подобной публикацией артистка унизила коллег. По мнению народа, такие вещи должны оставаться за кадром. Впрочем, большинство все же оценило шутку известной своей властностью Ларисы Гузеевой.

"На колени перед Царицей! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это должно оставаться за кадром. Не тактично и не этично!", "Наконец-то все поймут, как ты нас унижаешь!", "Хорошо мой повелитель", "Что барыня приехали (шутка)", "Как будто Вы их погоняете", "Повелительница", "Наверно живот мешает нагнуться!", "Отшлепали бумажкой?", "Эгоистичная, беспардонная баба, без вкуса, без границ приличия", – написали в комментариях.

Напомним, ранее в Сети обсуждали новый образ Ларисы Гузеевой. В скором времени артистка появится в качестве ведущей молодежного шоу на телеканале "Пятница". Многие отметили, что стилисты постарались на славу, умело подчеркнув достоинства звезды.