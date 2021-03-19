"Настоящие мошенники": Гузеева стала жертвой обмана

Ведущая шоу "Давай поженимся!" решила разыграть в Сети дорогие подарки. Лариса Гузеева столкнулась с мошенниками, которые решили обмануть людей от ее имени.

Звезды шоу-бизнеса и блогеры нередко устраивают в инстаграм-каналах конкурсы и розыгрыши. Не исключение и Лариса Гузеева, которая активно предлагает подписчикам заполучить ценные призы совершенно бесплатно. Однако на предприимчивости актрисы решили заработать мошенники. Злоумышленники стали вымогать у участников розыгрыша деньги, выступая от лица членов команды Ларисы Гузеевой. Об этом знаменистость сообщила в личном блоге.

По словам звезды, ее конкурс не требует от победителей никаких финансовых затрат. "Никому и ни за что платить не нужно, нет ни комиссий, ни скрытых платежей за доставку, все уже оплачено", — объявила телеведущая. Для артистки важно прояснять детали конкурса, ведь мошенники могут всерьез опорочить ее имидж, а также навлечь на доверчивых участников конкурса материальные потери.

Знаменитость отметила, что результаты организованного ей розыгрыша может сообщать либо она, либо специальный аккаунт о продвижении в "Инстаграм", название которого указано в публикации. По словам артистки, злоумышленники пишут жертвам с подозрительных страниц в соцсетях. "Если Вам пишет кто бы то ни было, тем более, на кого вы в принципе не подписаны, — это самые настоящие мошенники", — выразилась Лариса Гузеева.