Готовится к смерти? Больной раком иллюзионист Сафронов составил завещание

Стало известно, что Сергей Сафронов серьезно болен. Врачи диагностировали ведущему рак лимфатической системы. Узнав об этом, фокусник сообщил о составленном завещании.

38-летний артист не скрывает своих эмоций. Мужчина заранее решил все юридические нюансы, распорядившись своим имуществом. Если верить словам шоумена, сделал он это задолго до того, как узнал о тяжелом недуге.

Сергей Сафронов подчеркнул, что не собирается опускать руки. Актер готов бороться с внезапными жизненными трудностями и преодолевать рак. Он уверен, что сможет приложить максимум усилий для эффективной борьбы с недугом.

"Составил завещание. Но когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья это одно, а завещание расставит все на свои места", – признался иллюзионист.

Стоит отметить, что ведущий "Битвы экстрасенсов" нормально себя чувствует. Сергей старается радовать людей и не планирует ходить убитый горем. В трудную минуту артиста поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса и многочисленные родственники.

Напомним, неделю назад вскрылись ужасающие подробности о состоянии Сафронова. Тогда фокусник и сознался, что уже активно лечится и проходит курс химиотерапии. К слову, телезвезда наблюдается в самой обычной городской больнице. Сергей не считает правильным платить миллионы, чтобы с его короны на голове сдували пылинки. Он был согласен на стандартные условия лечения.

Артист добавил, что в диагнозе специалисты написали первую/вторую стадию заболевания. Несмотря на позитивный настрой шоумена, врачи выстраивают не самые утешительные прогнозы: есть большая вероятность, что это не исцелить.