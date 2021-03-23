Подольская разоткровенничалась о проблемах в отношениях с Пресняковым

Супруга Владимира Преснякова призналась, что часто вообще не понимает, о чем говорит сын ее мужа, если речь идет о современной музыке. Гораздо ближе Наталье Подольской ход мыслей ее свекра.

Разница в возрасте между 38-летней Натальей и 29-летним Никитой – всего девять лет, но в музыкальных предпочтениях они довольно далеки друг от друга. У сына и жены Преснякова часто случаются странные разговоры: когда молодой человек говорит о последних событиях, исполнителях и трендах в мире музыки, женщина в ответ просто хлопает глазами, а потом лезет в “Ютуб”, чтобы послушать и понять, о чем вообще шла речь. О таких сложностях во взаимоотношениях исполнительница рассказала в интервью изданию "Известия".

Исполнительница призналась, что беседы о музыке с родителями мужа даются ей гораздо легче. Наталья любит послушать свекра, которому уже 74 года, когда тот рассказывает о советских артистах, вспоминает гастроли того времени и другие события своей молодости.

Напомним, что Никита – старший сын Владимира Преснякова-младшего. Мальчик родился в гражданском браке музыканта с Кристиной Орбакайте. После расставания звездным родителям удалось сохранить хорошие отношения. Подольская стала второй женой исполнителя. Пара официально поженилась в 2010 году и до сих пор считается одной из самых счастливых в российском шоу-бизнесе. Наталья Подольская родила супругу уже двоих сыновей: Артемия и Ивана.