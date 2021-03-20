"Средство манипуляции": экс-супруг Волочковой удерживает звездную наследницу

Брак Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина не был похож на сказку. Бывшие возлюбленный до сих пор скандалят и не могут добиться внимания единственной дочери.

Известно, что наследница проживает вместе со своим отцом. Сама же балерина совсем не против этого, однако она все еще не довольна поведением экс-супруга.

Брак артистки и бизнесмена распался очень давно, но это не мешает известным личностям активно обсуждать друг друга и делиться личными подробностями с многочисленной аудиторией. Волочкова отмечает, что наладить отношения не удалось из-за крупной суммы, которую Вдовин до сих пор ей должен.

"Я настояла на том, чтобы Ариша жила с папой. Он согласился. Раньше она возвращалась от него на следующий день, а тут Игорь понял, что может сделать из ребенка средство манипуляции", – призналась прима.

По словам Анастасии, экс-возлюбленный "нищеброд", изображающий из себя очень деятельного человека. Балерина добавила, что "за душой Игоря ничего нет", но ему все равно удается запудрить мозги единственной дочери.

К слову, звездная наследница тяжело переживала развод родителей. Несмотря на то, что сейчас Ариадне комфортно с Игорем, она постоянно выясняется отношения с разведенными родственниками.

Напомним, звезды сыграли эпатажную свадьбу в далеком 2007 году. Молодые люди не смогли найти общий язык и быстро разошлись. Вдовин же недолго горевал и почти сразу повстречал телеведущую Елену Николаевну.