"Тело тогда уже было синее": потерявшая сына Безрукова поделилась ужасающими подробностями трагедии

В 2015 году в возрасте 25 лет скончался сын Ирины Безруковой Андрей Ливанов. С тех пор в каждом интервью матери задают вопросы о страшной трагедии. Ей до сих пор тяжело говорить об этом, но в последнем выпуске "Исповеди" актриса поделилась воспоминаниями о случившемся.

прочитано 1701 раз