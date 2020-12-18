Предназначенную Лободе статуэтку "Золотой граммофон" вручат другому после скандала

Молодая певица Мари Краймбрери получала первый в жизни "Золотой граммофон" за трек "Пряталась в ванной". Поэтому, по замыслу режиссера премии Андрея Сычева, ванна должна была появиться на сцене.
Но и у Светланы Лободы был запланирован экспрессивный хореографический номер с ванной и дождевой установкой! Возмущение звезды вызвало то обстоятельство, что похожие по реквизиту номера в программе поставили слишком близко друг к другу. Предложение организаторов изменить сценографию выступления Светлану Лободу не устроило, и она покинула ВТБ-Арену, так и не выйдя не сцену в финале вечера.
"Приехав на репетицию, увидели, что номера стоят практически один за другим. Поэтому обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю", – пояснила позже Нателла Крапивина.
Но какова судьба заветной статуэтки "Золотой граммофон", которая по сценарию должна была достаться Лободе?
Как сообщили "Дни.ру" на "Русском радио", было принято решение отдать эту награду режиссеру премии Андрею Сычеву – за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса. Он поставил более 20 церемоний, держал в руках сотни граммофонов, но собственной статуэтки у него так и нет.
"Все дело в том, что производство "Граммофонов" – процесс длительный, сложный и дорогой, – пояснили на "Русском радио". – Некоторые партии и вовсе отливались в Чикаго, на заводе, где производится легендарный "Оскар". В связи с этим граммофоны производится строго "под расчет. И мы решили, что будет справедливо отдать освободившуюся статуэтку человеку, который столько сделал для церемонии".
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