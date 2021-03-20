"Обожаемая Аллуся": Пугачеву сняли в объятиях неизвестного мужчины

19 марта старинному другу Аллы Пугачевой Валерию Леонтьеву исполнилось 72 года. Поздравляя коллегу, певица назвала его верным другом и великолепным артистом. Она подписала, что крепко-крепко обнимает музыканта и подкрепила свои слова соответствующим снимком.
Так как на фото не видно лица мужчины, поклонники, не прочитавшие пост, не поняли, кого обнимает Пугачева. Многие задались вопросом, почему на поздравительном снимке нет лица самого именинника. Некоторые даже решили, что главная цель звезды была “показать себя любимую”.
Впрочем сам Валерий Леонтьев сразу понял, что теплые слова адресованы именно ему и в ответ наградил старую подругу не менее сердечными пожеланиями.
“Дорогая и обожаемая Аллуся! Спасибо за то, что помнишь и за добрые слова! И тебе только ярких и счастливых лет в жизни!”
Многие фанаты присоединились к поздравлениям Примадонны и добрым словам Леонтьева и назвали обоих коллег гениальными артистами, талантами и трудягами.
Напомним, что Валерий Яковлевич большую часть времени проживает в США и в России бывает лишь по случаю, поэтому личные встречи давних друзей происходят довольно редко.
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