"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

Семья Дмитрия Диброва решила встретить календарную весну на Мальдивах. Супруга телеведущего Полина то и дело публикует снимки с отдыха. Стоит девушке выложить кадр, как на нее обрушивается шквал критики.

31-летняя жена Дмитрия Диброва решила бороться с недоброжелателями. Полина не готова читать комментарии "жирная, безработная, любящая деньги", поэтому вынуждена блокировать каждого интернет-пользователя, позволившего себе высказаться в негативном ключе о ней.

Диброва отметила, что впредь разрешает лишь конструктивные предложения и критику. Комментарии, написанные из зависти или ненависти, неприемлемы в ее инстаграм-аккаунте. "Давно не наблюдала такого говномета", – написала супруга телеведущего под недавней фотографией.

Стоит отметить, что под последними публикациями Полины негативных комментариев практически нет. То ли Дибровой удалось припугнуть недоброжелателей, либо она на самом деле продолжает их блокировать. "Не надо обращать внимания на комментарии! Вы красавица, все отлично!", – поддерживают ее преданные поклонники.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на Полине в марте 2008 года. Тогда возлюбленной телеведущего было всего 18 лет. Супруги растят троих сыновей – 11-летнего Александра, семилетнего Федора и пятилетнего Илью. Также у шоумена есть дети от предыдущих браков – 36-летний Денис и 31-летняя Ольга.