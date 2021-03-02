Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Вторник
2 марта
Лента новостей
14:22
"Совсем истощал": народ бьет тревогу из-за резко похудевшего бывшего избранника Бузовой
14:19
По программе реновации в Москве построено уже 102 дома
14:19
Погоду в Москве признали опасной
14:17
Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело
13:59
Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова
13:55
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
13:48
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек
13:42
"У нас разные понятия добра и зла": Хаматова о сложных отношениях с третьим избранником
13:34
"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками
13:25
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
13:12
Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира
13:11
Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником
13:06
Назван примерный срок возврата к индексации пенсий работающим россиянам
13:04
"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям
12:50
Оплеванная Малаховым Узерли из "Великолепного века" едет в Россию
12:47
Под Москвой парень зарезал пьющего отца
12:35
"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание
12:32
При пожаре под Москвой погиб ребенок
12:16
Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены
11:59
"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже
11:59
"Яд быстро поразил все внутри": звезда "Кухни" сообщила о мучительной смерти члена семьи
11:55
На Сицилии активизировался вулкан Этна
11:43
"Папа плохого не посоветует": маленькая дочь Кудрявцевой поразила россиян
11:29
Опубликовано видео с места нападения на Олесю Малибу
11:29
Экранную жену Нагиева из "Кухни" поздравляют с беременностью
11:25
В России за сутки выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 с начала октября 2020 года
11:16
Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция
11:13
Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда
11:10
Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"
10:54
Российский лыжник пропустит чемпионат мира из-за сломанной руки
10:52
"Спасайте, срочно!": стало известно о недуге доигравшейся Пеговой
10:31
"Страшно все это": Сафронов рассказал о смертельном недуге
10:26
Бывший тренер "Спартака" попал в реанимацию
10:23
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
10:22
"Думал, умру": появление перенесшего страшную болезнь Пригожина вызвало оторопь
10:17
В Тюмени студента семь раз ловили пьяным за рулем
10:02
В Петербурге возле мусорного бака нашли мертвого младенца
09:45
У россиян появилось больше свободных денег
09:44
В Новокузнецке мужчина бросился с ножом на подавшую на развод жену
09:32
В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии
09:30
"Одолжила идею": Земфиру втянули в громкий скандал после важного события
09:15
В США в школе застрелили подростка
09:04
Есть жертвы: в интернате под Тверью произошел пожар
08:53
Эротическое шоу и клипы для взрослых: всплыли странные факты из жизни бывшей солистки группы Little Big
08:45
"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек
08:33
Возле магазина под Саратовом найден мертвый ребенок
08:15
На автомойке под Москвой вспыхнул крупных пожар
08:10
"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы
08:00
Дорогая и долгая операция: Алена Кравец решилась на смену пола
06:14
Собчак выдала тайну личной жизни Прусикина после смерти его близкого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Шоу-бизнес
"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

Дмитрий Дибров с супругой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семья Дмитрия Диброва решила встретить календарную весну на Мальдивах. Супруга телеведущего Полина то и дело публикует снимки с отдыха. Стоит девушке выложить кадр, как на нее обрушивается шквал критики.
прочитано 1372 раза

31-летняя жена Дмитрия Диброва решила бороться с недоброжелателями. Полина не готова читать комментарии "жирная, безработная, любящая деньги", поэтому вынуждена блокировать каждого интернет-пользователя, позволившего себе высказаться в негативном ключе о ней.

ПО ТЕМЕ

Дибров порадовался пандемии коронавируса: Такое удовольствие

"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид

 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Диброва отметила, что впредь разрешает лишь конструктивные предложения и критику. Комментарии, написанные из зависти или ненависти, неприемлемы в ее инстаграм-аккаунте. "Давно не наблюдала такого говномета", – написала супруга телеведущего под недавней фотографией.

Стоит отметить, что под последними публикациями Полины негативных комментариев практически нет. То ли Дибровой удалось припугнуть недоброжелателей, либо она на самом деле продолжает их блокировать. "Не надо обращать внимания на комментарии! Вы красавица, все отлично!", – поддерживают ее преданные поклонники.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на Полине в марте 2008 года. Тогда возлюбленной телеведущего было всего 18 лет. Супруги растят троих сыновей – 11-летнего Александра, семилетнего Федора и пятилетнего Илью. Также у шоумена есть дети от предыдущих браков – 36-летний Денис и 31-летняя Ольга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 2 марта 2021, 13:04 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Диброва дебютировали на подиуме

комментарии

Ответить:

Юшка
Пожаловаться Ответить
Да, облизывать такое чучело, такое же в принципе, как Грачевский, это как надо любить деньги...
Гость631575
Пожаловаться Ответить
На первой фотке у них обоих одинаковые скулы и подбородки. Один пластический хирург оприходовал.
Гость642549
Пожаловаться Ответить
зачем обращать внимание на завистливых неудачников с негативными комментами?! Полина! Живи и радуйся! Расти детей!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек

Актриса прервала молчание

Шоу-бизнес

"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

Полину закидали камнями

Шоу-бизнес

"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже

Она не собирается молчать
Шоу-бизнес

Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция

Телеведущая избавилась от лишних килограммов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+