"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид

61-летний Дмитрий Дибров прибыл на церемонию, посвященную инновациям в сфере медицины. Телеведущему выпала честь выйти на сцену для вручения главной награды. Однако публика была впечатлена не итогами светского мероприятия, а внешним видом артиста.
По словам общественности, желание Диброва выглядеть модно и свежо оказалось абсурдным. Новостные интернет-издания даже придумали отдельную номинацию для Дмитрия. Таким образом пользователи не только раскритиковали образ ведущего, но и лично унизили его.
"Дмитрий Дибров получает от нас приз в номинации "Когда хотел омолодиться и примодниться". Больше похож на некрасивую бабушку", – злобно подметили журналисты.
Стоит отметить, что внимание аудитории завоевали серые шаровары артиста. Свободные брюки только усугубили положение и сделали его вид еще более неопрятным. Общественные критики напомнили артисту и о страшной болезни.
Несколько месяцев назад стало известно, что Дмитрий Дибров был сражен инсультом. Поклонники добавили, что несчастный случай побудил ведущего сдать позиции. Сам же артист отрицал подобные заявления.
По словам Диброва, он прошел специальный курс терапии, направленной на омоложение лица. Похоже, что артист всерьез задумался о смене привычного образа и решил присоединиться к современной молодежи.
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