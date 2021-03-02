Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция

Когда 61-летняя Лариса Гузеева начала избавляться от лишних килограммов, тогда у нее "поплыло" лицо. У ведущей шоу "Давай поженимся!" появился второй подбородок, который невозможно скрыть даже одеждой. От этой проблемы, по мнению хирурга Александра Вдовина, можно избавиться с помощью аппаратных процедур.
Эксперт посоветовал Гузеевой сделать малоинвазивную хирургическую подтяжку лица. В Москве такая процедура стоит порядка 100 тысяч рублей. Поскольку телеведущей нужно проработать три зоны, то стоимость операции достигает 300 тысяч. Не исключено, что Ларисе потребуется процедура липосакции: в подбородке могут остаться жировые отложения.
Хирург также предложил Гузеевой козелковую подтяжку. Так телеведущая избавится от излишек кожи после стремительного похудения. Операция длится около часа. После процедуры швы незаметны, можно вернуться в кадр спустя всего несколько дней, отметил Вдовин.
При этом эксперт подчеркнул: Ларисе Гузеевой не нужны серьезные операции. Мол, сейчас многие прибегают к аппаратному омоложению. Якобы такой способ не менее эффективен, чем традиционные пластические операции.
Популярные темы форума
Во сколько лет надо выходить замуж?
Мужчины делятся на нелюдей и людей
Весна
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
не рубите с горяча
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Робот- собутыльник
Как вы наказываете детей?