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"Одолжила идею": Земфиру втянули в громкий скандал после важного события

Земфира. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка буквально "пропала" на восемь лет, однако недавно снова вернулась в строй, выпустив новый альбом. "Бордерлайн" стал целой сенсацией как для преданных поклонников исполнительницы, так и для многих ценителей музыки в целом.
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Однако оказалось, что и в этой истории все не так однозначно. Еще не все успели обсудить новые композиции, как появился Лео Луганский. Музыкант заявил, что обложка альбома артистки – плагиат на его работу. Он продемонстрировал дизайн своего сингла, который, ко всеобщему удивлению, действительно невероятно напоминает представленной певицей вариант.

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При этом сама "картинка" не просто схожа: на том же черном фоне оставлена та же перечеркнутая надпись "Бордерлайн". Разница только в том, что Лео выпустил свой сингл в 2019 году, что можно легко отследить по его "Инстаграму", а звезда лишь сейчас.

Известно, что сама идея оформления – творчество легендарного Демны Гвасалии. С Земфирой его познакомила общая приятельница Рената Литвинова, с тех пор началось плотное сотрудничество. Сам альбом вызвал неоднозначную реакцию. Многие поклонники были счастливы, наконец, услышать любимую певицу, другие же отмечали, что за столько лет молчания она могла бы написать что-то более стоящее.

Обвинения в плагиате пока существуют лишь на словах. Мнения пользователей серьезно разделились. Некоторые принялись тут же защищать Лео: ""Бордерлайн" здорового человека", "Земфира...", "Одолжила идею", "Спасибо Земфире за Лео", – писали они. Другие же остались в полном восторге от альбома исполнительницы и посчитали визуальную составляющую мелочью, которая не стоит обсуждения. "Так то у Земфиры есть аранжировки и на Челентано. Никто не слышал?", "У чувака восемь тысяч подписчиков и две после поста о Земфире появились. Вы реально думаете, что Земфира знала о его существовании?" – возмутились они.

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Автор: 2 марта 2021, 09:30 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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