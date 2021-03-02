"Одолжила идею": Земфиру втянули в громкий скандал после важного события

Артистка буквально "пропала" на восемь лет, однако недавно снова вернулась в строй, выпустив новый альбом. "Бордерлайн" стал целой сенсацией как для преданных поклонников исполнительницы, так и для многих ценителей музыки в целом.

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