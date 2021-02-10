Суд отправил Земфиру на принудительное лечение после убийства ребенка

Следователи установили, что в 2017 году лидер секты Земфира Гайнуллина завербовала в новобранцы жителя Урала Ивана Казанцева, который, следуя её наставлениям, регулярно избивал двух своих детей. Дошло до того, что во время одного из ритуалов по "изгнанию дьявола" Казанцев убил своего девятилетнего сына. Мальчику связали рот, из-за чего тот задохнулся. После этого Гайнуллина в течение нескольких дней пыталась его "воскресить".
Труп ребёнка преступник спрятал в лесу на юго-западе Екатеринбурга, где его в ноябре 2019 года обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Мужчину обвинили в убийстве, а Гайнуллину – в пособничестве убийству, а также в нарушении прав человека, причинении тяжкого вреда психике и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Однако после десятков экспертиз Казанцева признали невменяемым и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, пишет Ura.ru.
10 февраля Свердловский областной суд вынес аналогичное решение в отношении самой Земфиры Гайнуллиной. Лидеру секты "Ученики Иисуса Христа" сменили наказание с лишения свободы на принудительное лечение в специализированном учреждении, освободив от тюрьмы. Сколько времени основатель секты проведёт в психбольнице – не сообщается, передаёт RT.
Популярные темы форума
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!