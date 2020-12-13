Истощенная Земфира состарилась после тяжелого недуга

Недавно артистка излечилась от коронавируса, но страшная болезнь серьезно отразилась на внешности звезды. Соседи Земфиры ошарашены изменившимся видом знаменитости.

В октябре 2020 года Земфира сдала тест на восприимчивость к коронавирусной инфекции и получила положительный результат. Звезда сидела на карантине дома и параллельно работала над созданием новых музыкальных композиций. В итоге исполнительница хита "Хочешь?" сумела справиться с тяжелым недугом и восстановить привычный график работы.

После перенесенного коронавируса артистка стала часто выбираться из дома по деловым вопросам, что заметили ее бдительные соседи. Их особое внимание привлекла переменившаяся внешность певицы – уж слишком сильно на ее лице стали заметны прожитые годы.

Облик звезды стал предметом обсуждений окружающих ее людей. Они отметили, что певица сильно похудела, выглядит болезненной и потеряла былой лоск. Так, соседи решили, что в 2021 году, когда артистке должно исполниться 45 лет, Земфира станет не ягодкой, как говорится в известном изречении, а изюмом. В постаревшей после ковида артистке стало тяжело узнать прежнюю рок-диву с боевым духом.

Напомним, что недавно на концерте певицы в Санкт-Петербурге умер мужчина. Он потерял сознание в толпе поклонников артистки. Фанат Земфиры скончался от остановки сердца. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла его спасти.