"Мистика": Орбакайте подвергла себя опасности ради дочери

Сейчас семья Орбакайте кажется просто идеальной. Они живут в Нью-Йорке и каждый день проводят вместе. Клаве уже восемь лет, и у них с мамой невероятно теплые и доверительные отношения. В последней публикации в "Инстаграм" артистка поделилась одним из уютных вечеров.
На кадрах Кристина решила показать дочке фокус со свечами. Она улыбнулась, досчитала до трех и затушила руками горящие фитили. Дочка искренне удивилась способностям мамы, а Орбакайте выглядела весьма довольной собой.
Некоторые пользователи были обеспокоены "фокусом" артистки. "Ого, не обожглись?", "Опасно, мне было бы страшно", "Мистика какая", "Таинство", "А пальцам не больно? Я боюсь тушить так...не жжет?", "Ой, аж страшно было за Вас! Все хорошо потом с руками было?" – волновались они.
Другие подписчики просто восхитились певицей. "Как всегда хороша!", "Браво, Кристина! Вы – необыкновенная мама", "Какая же Вы роскошная", "Божечки, реинкарнация Аллы Борисовны, прелесть", "Вы супер-женщина", "Волшебница, такая милая и домашняя", "Кристина хороша", – писали они.
Однако некоторые заметили на заднем плане супруга исполнительницы, который увлеченно смотрел в телефон. "Класс, но мужики, как и всегда, в сторонке, в телефоне", "Ой, а мужу совсем не интересно было?", "Мужу скучно", "А Михаил почему не с вами развлекается?", – возмутились пользователи.
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