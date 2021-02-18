"Мистика": Орбакайте подвергла себя опасности ради дочери

В конце марта артистка отметит свой юбилей, ей исполнится 50 лет. Кристина – многодетная мама. От первого брака у нее есть сын Никита, средний наследник Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, и маленькая Клавдия от супруга Михаила Земцова.

Сейчас семья Орбакайте кажется просто идеальной. Они живут в Нью-Йорке и каждый день проводят вместе. Клаве уже восемь лет, и у них с мамой невероятно теплые и доверительные отношения. В последней публикации в "Инстаграм" артистка поделилась одним из уютных вечеров.

На кадрах Кристина решила показать дочке фокус со свечами. Она улыбнулась, досчитала до трех и затушила руками горящие фитили. Дочка искренне удивилась способностям мамы, а Орбакайте выглядела весьма довольной собой.

Некоторые пользователи были обеспокоены "фокусом" артистки. "Ого, не обожглись?", "Опасно, мне было бы страшно", "Мистика какая", "Таинство", "А пальцам не больно? Я боюсь тушить так...не жжет?", "Ой, аж страшно было за Вас! Все хорошо потом с руками было?" – волновались они.

Другие подписчики просто восхитились певицей. "Как всегда хороша!", "Браво, Кристина! Вы – необыкновенная мама", "Какая же Вы роскошная", "Божечки, реинкарнация Аллы Борисовны, прелесть", "Вы супер-женщина", "Волшебница, такая милая и домашняя", "Кристина хороша", – писали они.

Однако некоторые заметили на заднем плане супруга исполнительницы, который увлеченно смотрел в телефон. "Класс, но мужики, как и всегда, в сторонке, в телефоне", "Ой, а мужу совсем не интересно было?", "Мужу скучно", "А Михаил почему не с вами развлекается?", – возмутились пользователи.

