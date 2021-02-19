Орбакайте выставила грудь на всеобщее обозрение

В мае артистке исполнится 50 лет, однако ее форме могут позавидовать многие 20-и летние девушки. Поклонники часто интересуются у Кристины, как ей удалось родить троих детей и при этом остаться такой стройной.

Недавно на "Первом канале" стартовал очередной сезон шоу "Точь-в-точь". Членами жюри стали Леонид Ярмольник, Максим Галкин и Максим Аверин. Четвертое кресло остается вакантным. Пока каждый выпуск в него садится новая звезда.

В первой программе сезона появилась Ирина Дубцова. Второй приглашенной артисткой, как оказалось, стала Кристина Орбакайте. В своем "Инстаграм" певица опубликовала новый пост. Она сфотографировалась вместе с коллегами и объявила о том, что программу с ее участием можно будет увидеть уже 21 февраля.

Кристина появилась на шоу в достаточно откровенном наряде. Для выхода она выбрала темный топ с глубоким декольте. Пикантности ему добавило серебряное ожерелье со звездами и браслет в тон.

Поклонники пришли в восторг от образа исполнительницы. "Красивая и обаятельная, люблю Вас очень", "Сногсшибательная", "Какая Вы роскошная! Точно буду смотреть", "Кристина, ты как кукла. Обожаю тебя", "Какая шикарная дама среди мужчин", "Ура, жду шоу, моя королева", "Как круто! Просто девочка", – восхищались они.

Некоторые пользователи не одобрили участие Кристины Орбакайте в программе. "Кристина, я Вас очень люблю, но "Точь-в-точь" ненавижу", "Только Орбакайте здесь и не хватало! Очень много ее везде!", "Зачем Вы туда? Лучше бы в "Голос" наставником", – отметили комментаторы.

