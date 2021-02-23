Что погубило бывшую жену Миронова: сенсационные заявления коллег артистки

По мнению актрисы Натальи Селезневой, жизнь Екатерины Градовой сложилась странно. Звезда фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" в беседе с Пятым каналом вспомнила, как артистка начинала свою карьеру: была в расцвете сил, вызывала симпатию у коллег. Уход же из театра повлиял на жизнь Градовой негативно, уверена Селезнева.
Народная артистка России Татьяна Васильева, в свою очередь, считает, что роль радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны" великой, но все-таки роковой для Екатерины Георгиевны. Мол, слишком большая слава свалилась на актрису. Также Васильева помнит, что к Градовой, которая строила смелые планы и добивалась своего, всегда было особое отношение.
Напомним, Екатерина Георгиевна скончалась на 75-м году жизни. Причиной смерти актрисы стал инсульт. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в среду, 24 февраля.
С 1971 по 1976 годы Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым. Артисты являются родителями 47-летней народной артистки России Марии Мироновой. В 1991-м вторым мужем звезды фильма "Семнадцать мгновений весны" стал бывший физик-ядерщик Игорь Тимофеев.
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
У Мишель заболела ЖООПА.
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
Нато подохла от своей воони.
У дочери началось
Мишель забеременела от бомжа в 68 лет.