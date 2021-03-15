"Исполнить давнюю мечту": Гришаева возглавит экспедицию на Луну

Телеканал "СТС" совместно с кинокомпанией LEGIO FELIX приступили к съемкам фантастической комедии "Гелий-3". Главную роль исполнит Нонна Гришаева.



История будет показана в формате сериала. Режиссером киноленты стал Илья Куликов. В амплуа главной героини авторы проекта с самого начала видели именно Нонну, другие варианты даже не рассматривались. Прочитав сценарий, артистка быстро согласилась.

События разворачиваются в 2040 году. По задумке, "Рускосмос" решает запустить новую станцию "Закат-1" на Луне. Они преследуют лишь одну цель: спасти нашу планету от гигантского астероида. Подразделение возглавляет Ирина Цветкова, а ее подчиненными становятся люди, которые не нашли себя на Земле: майор Слава, пилот София, инженеры Юрич и Рома. В рутину станции внезапно вторгается астрофизик Венера, которая выясняет, что в действительности команда не спасает вселенную, а незаконно добывает гелий-3.

Нонна Гришаева в восторге от новой роли. Она отмечает, что счастлива "исполнить давнюю мечту" – поработать с режиссером, которого она считает невероятно талантливым. Также Нонна довольна тем, что вновь возвращается к работе на любимом "СТС". Актриса рассказала, что во многом похожа на свою героиню.

Напомним, Илья Куликов широко известен по таким масштабным проектам, как "Полицейский с Рублевки", "Перевал Дятлова", "Закон каменных джунглей", "Глухарь" и многим другим. Дата выхода новой ленты пока неизвестна.