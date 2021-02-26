"Осуждать меня и убивать на глазах": заклейменный Олешко требует наказания для Гришаевой

Артист появился в программе "Модный приговор" около двух недель назад. В проект Александра Олешко привела подруга и коллега по цеху Нонна Гришаева.
Артистка была недовольна внешним видом приятеля. Нонна заявила в студии шоу, что костюмы Александра для выступлений давно устарели, а в повседневных нарядах он похож на подростка, скитающегося по улицам.
Стилисты шоу "Модный приговор" подобрали Александру Олешко три комплекта вещей. Новая одежда не понравилась артисту. Туфли показались звезде тяжелыми и неудобными. Также Александр высмеял красную шапку, которая дополняла образ. По мнению артиста театра и кино, в этом головном уборе он выглядит как солист поп-группы "Руки Вверх!".
Олешко отметил, что на "Модном приговоре" его "заклеймили", обвинили в том, что он застрял в 60-х. "Осуждать меня и убивать на глазах многомиллионной публики позвали Нонну Гришаеву", – посетовал артист в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Александр хочет отомстить Нонне. В студии программы о стиле он потребовал проанализировать гардероб Гришаевой. Артист хочет, чтобы его подругу переодели к 8 марта.
Александр Олешко с юмором заметил, что "Модный приговор" новая ступень развития для него. Ранее он участвовал в шоу Елены Малышевой "Жить здорово!". В проекте о медицине он играл поджелудочную железу.
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