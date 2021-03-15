"Моя семья, моя половинка": Малиновский ответил на слова об интиме с Лазаревым

Об отношениях Сергея Лазарева и Александра Малиновского появляется все больше мнений. Друг исполнителя хита "В самое сердце" отреагировал на подозрения в интимной связи с товарищем.

Личная жизнь Сергея Лазарева — тайна за семью печатями, ведь артист не рассказывает поклонникам и журналистам о своих романах. Тем не менее певца уже не раз подозревали в любовных контактах с мужчинами. Артисту Александру Малиновскому уже давно приписывают интимную связь с Сергеем Лазаревым, ведь они очень близки и этого не скрывают. Недавно Рустам Солнцев заявил о том, что между артистами далеко не дружба, а страсть. Россияне не выдержали интриги и решили узнать у Александра Малиновского, что он думает на этот счет.

"У меня классная, интересная жизнь, я понимаю, что ребята хайпятся на мне, на моем имени. Это знаете, то же самое, что я бы Билла Гейтса комментировал", — выразился верный друг Сергея Лазарева. По словам звездного мужчины, сплетни о его сексуальной ориентации разводят злопыхатели. "Моя семья, моя половинка. Я занимаюсь любимым делом, у меня крутые результаты, я живу в кайф, я путешествую. Как можно не наслаждаться жизнью?", — объявил Александр Малиновский в своей инстаграм-истории.

Тем временем Сергей Лазарев продолжает сохранять нейтралитет в высказываниях и не делает откровенных заявлений вопреки бурному интересу поклонников. Фанаты с нетерпением ждут, когда певец признается, кто ему интересен больше — женщины или мужчины.

