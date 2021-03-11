"Непередаваемые ощущения": замешанный в гей-скандале Лазарев показал развлечения с парнем

Сергей Лазарев последнюю неделю отдыхает в Сочи. Музыкант учится кататься на сноуборде, а заодно постигает азы гоночного мастерства. В личном блоге артист показал видео своих развлечений.

В инстаграм-аккаунте музыканта появились кадры, сделанные на гоночной трассе "Формулы-1" в Сочи. За рулем автомобиля сидит артист в шлеме, а рядом с ним, по всей видимости, инструктор. Парень руководит процессом и помогает знаменитости справиться со скоростью. "Непередаваемые ощущения! Дикая скорость и адреналин! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписал видео Сергей Лазарев.

Поклонники пришли в восторг от динамичного ролика. Артиста сравнили с актером, который проходит пробы в боевик. "Пора отправлять пробы на главную роль в Бондиане", "На кайфах и скоростях", "Да, мужские забавы! Лазарев, рулит! Если бы Шумахер был при делах, он бы занервничал!" – написали в комментариях.

Напомним, в четверг с новой силой разгорелся гей-скандал с участием Сергея Лазарева. Шоумен Рустам Солнцев в интервью в очередной раз призвал артиста признаться в своей сексуальной ориентации. По мнению экс-участника "Дома-2", певцу пора перестать скрывать, что он "по мальчикам".

Ранее в Сети появились слухи о том, что музыкант отправился отдыхать на Бали в компании Алекса Малиновского. Молодого человека несколько лет назад "слил" все тот же Рустам Солнцев, рассказав о его "нетрадиционных" пристрастиях в постели и странных отношениях с Николаем Басковым.