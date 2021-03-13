"Вот это сила воли!": резко похудевший сын Сафронова вызвал восторг

Наследник Никаса Сафронова провел серьезную работу над собой. Ради роли в кино мужчина серьезно сбросил вес.



Артист Дмитрий Сафронов преобразился перед съемками в фильме "Брат-3". Мужчина ходит в спортзал и правильно питается. Ради одной из главных ролей в кино он переехал из Литвы в Москву.

Наследник живописца запустил во время карантина. Но, узнав о кинопроекте, решил худеть. Вскоре он сбросил лишние килограммы. Он будет играть криминального авторитета. Для того, чтобы вжиться в роль, 36-летний Дмитрий учится обращаться с оружием и посещает тир.



Подписчики инстаграм-страницы актера пришли в восторг от преображения сына Никаса Сафронова. "Да вы просто супер-пупер красавчик, если это вы на самом деле после похудения! Молодец, вот это сила воли, восхищаюсь от души, так держать!", – написал один из фолловеров Дмитрию.

Напомним, еще один сын Никаса Сафронова, Лука Затравкин, никак не может избавиться от лишнего веса. Пианист весит 250 килограммов. Он постоянно попадает в пикантные ситуации из-за огромного веса.

Как писали "Дни.ру", ранее Лука Затравкин опозорился во время секса. Пианист рассказал, что из-за своего лишнего веса он даже не заметил, как во время утех его партнерша упала на пол.

