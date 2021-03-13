"Лишь бы подальше от России": сбежавший в Испанию Панин охаял родную страну

По словам актера, у него нет веских поводов часто ездить в Москву. Более того, Алексей Панин был бы счастлив отказаться от гражданства России, но еще ни одна страна Евросоюза не готова сделать его своим подданным.
Сейчас звезда кино имеет в Испании вид на жительство, Артист объяснил, что на родине не ощущает себя комфортно и свободно. Ему по душе больше Европа. Алексей Панин называет себя человеком мира.
В Россию же он приезжает ради работы. Еще он бы с радостью вернулся в родную страну зимой, попариться в бане.
Чтобы получить испанское гражданство, Алексею Панину надо прожить там десять лет. Он признался, что ему было все равно, где жить, лишь бы подальше от России.
Напомним, артиста перебрался из России в Европу летом прошлого года. Он живет в Аликанте. С собой он взял дочь Нюсю. В январе этого года актер похоронил в России мать, умершую от коронавируса. Теперь, по словам Алексея Панина, на родине его уже ничего не держит, кроме съемок в кино.
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