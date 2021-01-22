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Странно вырядившаяся Навка всполошила россиян своим видом

Странно вырядившаяся Навка всполошила россиян своим видом

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Навка в личном блоге поделилась фотографией в необычном образе. Поклонники уверены, что фигуристка примерила на себя наряд лесной нимфы.
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На снимке спортсменка предстала в зеленом наряде в фэнтезийном стиле. На руках, груди и лице знаменитости видны блестки, а волосы уложены в замысловатую прическу.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Под постом Татьяна Навка решила порассуждать на тему того, какой должна быть женщина. По мнению фигуристки, представительницам ее пола необходимо быть разными. "Суть женщины, ее внутреннего мира, души и красоты в том, что она неповторима, уникальна, непредсказуема и обладает потрясающей способностью трансформироваться и меняться! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала спортсменка.

Поклонники с восторгом приняли новый образ Татьяны Навки. Подписчики отметили, что фигуристке всегда удается тонко чувствовать характер своих героев, что не может не восхищать.

"Зеленая лесная фея! Только на кого-то сердится", "Красавица! Обожаю в любом образе!", "Всегда разная, всегда Красивая", "Прекрасная фея!", "Сказочная фея!", "А вы, Татьяна, во всех нарядах и образах, красавица! Я вас обожаю", "Нежная, умная, справедливая. Вы очень целостная личность", "Всегда удивлялась как вы можете примерять на себя разные образы! Это черта характера, не все так могут, я нет", – написали в комментариях.

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Автор: 22 января 2021, 02:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

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