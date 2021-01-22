Странно вырядившаяся Навка всполошила россиян своим видом

Татьяна Навка в личном блоге поделилась фотографией в необычном образе. Поклонники уверены, что фигуристка примерила на себя наряд лесной нимфы.



На снимке спортсменка предстала в зеленом наряде в фэнтезийном стиле. На руках, груди и лице знаменитости видны блестки, а волосы уложены в замысловатую прическу.

Под постом Татьяна Навка решила порассуждать на тему того, какой должна быть женщина. По мнению фигуристки, представительницам ее пола необходимо быть разными. "Суть женщины, ее внутреннего мира, души и красоты в том, что она неповторима, уникальна, непредсказуема и обладает потрясающей способностью трансформироваться и меняться! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала спортсменка.

Поклонники с восторгом приняли новый образ Татьяны Навки. Подписчики отметили, что фигуристке всегда удается тонко чувствовать характер своих героев, что не может не восхищать.

"Зеленая лесная фея! Только на кого-то сердится", "Красавица! Обожаю в любом образе!", "Всегда разная, всегда Красивая", "Прекрасная фея!", "Сказочная фея!", "А вы, Татьяна, во всех нарядах и образах, красавица! Я вас обожаю", "Нежная, умная, справедливая. Вы очень целостная личность", "Всегда удивлялась как вы можете примерять на себя разные образы! Это черта характера, не все так могут, я нет", – написали в комментариях.