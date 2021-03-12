Стало известно об уходе Гузеевой

Лариса Гузеева перебирается с Первого канал на "Пятницу". Сотрудники телеканала создают проект "Тик Ток Талант" для всех желающих громкой славы.

Неожиданная информация появилась в инстаграм-аккаунте телеканала "Пятница". Сейчас авторы нового шоу ищет таланты.

Также стало известно, что в жюри будут ведущая Первого канала Лариса Гузеева и Дима Билан. Ведущими проекта стали Регина Тодоренко и комик Рома Каграманов.

Дата премьеры и сценарий передачи пока неизвестны. Сотрудники телеканала "Пятница" заверили, что релиз шоу будет обнародован очень скоро.

Пользователи соцсети живо отреагировали на новость. Они с нетерпением ждут нового проекта, идея которого кажется им довольно любопытной. Фолловеры предположили, что это будет вариация шоу "Минута славы" только для блогеров.

Другие посчитали, что авторы проекта решили "навариться" на популярной у современной молодежи соцсети. И все сошлись во мнении, что "Пятница" решила следовать актуальным трендам.