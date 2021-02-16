Кристина Асмус серьезно травмировала лицо

Артистка пожаловалась на плотный рабочий график. По словам звезды "Интернов", минувшие сутки были слишком уж насыщенными. Ночью Кристина Асмус ехала в Москву из Санкт-Петербурга на поезде.
В столице артистку ждали на съемках фильма Клима Шипенко "Декабрь". По пути на площадку Асмус заехала в гостиницу, чтобы принять душ с дороги и выпить вкусный кофе.
Спустя время уже в декорациях "Декабря" с Кристиной произошла неприятность. Знаменитость серьезно разбила губу.
Травма лица не остановила звезду "Интернов". После съемок артистка вновь окунулась в дела. Как сообщила Асмус, она провела два часа в московских пробках и купила сладости дочери.
Домой Кристина добралась поздно вечером. Там ее ждали наследница Анастасия и любимые собаки. Звезда кино и сериалов наконец оказалась в родных стенах.
"Мечтаю хотя бы завтра не вставать в пять утра", – поведала звезда сериала "Инертны" в личном микроблоге.
Отметим, что Кристина Асмус старается совмещать работу и материнство. После развода с комиком Гариком Харламовым артистка сериала "Интерны" проживает вместе с дочкой в загородном доме на Рублевском шоссе. Ради отпрыска звезда сохранила дружеские отношения с экс-супругом.
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