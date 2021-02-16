Кристина Асмус серьезно травмировала лицо

Звезда сериала "Интерны" получила травму. Кристина Асмус пострадала на съемочной площадке.

Артистка пожаловалась на плотный рабочий график. По словам звезды "Интернов", минувшие сутки были слишком уж насыщенными. Ночью Кристина Асмус ехала в Москву из Санкт-Петербурга на поезде.

В столице артистку ждали на съемках фильма Клима Шипенко "Декабрь". По пути на площадку Асмус заехала в гостиницу, чтобы принять душ с дороги и выпить вкусный кофе.

Спустя время уже в декорациях "Декабря" с Кристиной произошла неприятность. Знаменитость серьезно разбила губу.

Травма лица не остановила звезду "Интернов". После съемок артистка вновь окунулась в дела. Как сообщила Асмус, она провела два часа в московских пробках и купила сладости дочери.

Домой Кристина добралась поздно вечером. Там ее ждали наследница Анастасия и любимые собаки. Звезда кино и сериалов наконец оказалась в родных стенах.

"Мечтаю хотя бы завтра не вставать в пять утра", – поведала звезда сериала "Инертны" в личном микроблоге.

Отметим, что Кристина Асмус старается совмещать работу и материнство. После развода с комиком Гариком Харламовым артистка сериала "Интерны" проживает вместе с дочкой в загородном доме на Рублевском шоссе. Ради отпрыска звезда сохранила дружеские отношения с экс-супругом.