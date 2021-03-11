"Получи по полной": от замешанных в гей-скандалах Лазарева и Баскова требуют признания

Рустам Солнцев стал новым гостем программы "Алена, блин!". Шоумен рассказал, почему призывает публичных людей открыто заявлять о своей сексуальной ориентации.

Напомним, несколько лет назад артист вывел на чистую воду нескольких представителей шоу-бизнеса. Тогда Рустам Солнцев заявил, что Алекс Малиновский является любовником "натурального блондина". "Что он вот есть такой и состоит в продюсерском центре Баскова, и он единственный там. Какая прелесть!" – говорит шоумен.

Как отметил гость программы, он случайно выдал грязный секретик артистов. Позднее Солнцев стал пристально следить за соцсетями Малиновского и сделал определенные выводы. "Понимаю, что он перелетает из страны в страну, полуголенький фоткается, и человек, который его фоткает, никогда не в кадре. А потом появился Лазарев, и мы одновременно все в Майами", – говорит Рустам Солнцев.

По словам шоумена, Сергея Лазарева последнее время сильно терроризируют из-за возможной нетрадиционной ориентации. "Его "аутят" ужасно из-за этого Малиновского. Почему они не связывают их как друзей или братанов? Нет, их связывают как любовников", – отметил Солнцев. Артист считает, что Лазареву пора признаться, что он "по мальчикам".

"Когда Сергей Лазарев и многие другие звезды, известные своими сексуальными предпочтениями, не раз пойманные на этом, молчат в своих соцсетях о том, что происходит в этой стране, не ждите, что остальные люди будут защищать вас как социально активных. Вот поэтому, Сережа Лазарев, получи по полной, ведь ты никогда никого не защищаешь", – отметил Рустам Солнцев.