Попавшая в больницу истощенная звезда "Кривого зеркала" всполошила россиян

Александр Морозов достаточно активно ведет блог в "Инстаграм", а также часто появляется на "Ютубе". Артист делится с поклонниками важными моментами своей жизни. На этот раз он заставил всех хорошенько понервничать.



Шоумен опубликовал видео, на котором он лежит в больничной палате. Пользователи тут же подумали, что с их кумиром что-то случилось и принялись выяснять детали. Оказалось, что он просто не подумал, как сильно может напугать народ подобным появлением.

Юморист заверил, что поводов для беспокойства совершенно нет: это плановый осмотр. "Плановый ремонт, скоро буду как огурец", – ответил Морозов журналистам. Он всегда сохраняет позитивный настрой.

Подписчики желают Александру поскорее встать на ноги и вернуться домой. "Выздоровления вам скорейшего! Но это не худшие условия, бывает и хуже. Главное, чтобы врачи были врачами, а не просто просиживали одно место" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Выздоравливай, пчелка! Скоро лето, солнце! Пчелы сквозь корону пролетят и не заметят", "Скорейшего выздоровления, артист Морозов!" – оставляли трогательные послания обожатели.

Напомним, Александр Морозов сильно изменился за последнее время. Артист занялся собой, сильно похудел. Однако он не скрывает, что причиной послужил не только налаженные распорядок дня, но и операция по уменьшению желудка. "На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140", – отмечал он ранее.

