"Где штаны потеряли?": оголившийся Садальский вызвал оторопь

На фото в "Инстаграм" актер предстал без штанов. Он поделился своим оптимистичным настроением и пожелал фолловерам всего хорошего. Артист отметил, что весна – время "надежд ниоткуда".
Поклонники согласились со Станиславом Садальским. При этом они не оставили без внимания и его внешний вид. Некоторых шокировало то, что артист опубликовал снимок без штанов.
Подписчики раскритиковали знаменитость за такую, по их мнению, неуместную откровенность. "А где штаны потеряли?", – поинтересовались россияне.
Отметим, Станислав Садальский известен своими зачастую резкими замечаниями. В частности, ранее он поделился недовольством по поводу того, как на федеральных каналах прошли телеэфиры, посвященные Дню защитника Отечества. Актер считает, что хуже всего дела обстояли у Первого канала.
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