Шок: заплаканная Асмус показала все прелести

Многие отмечают, что после съемок в фильме "Текст" актриса стала более раскрепощенной. Она начала демонстрировать широкой публике откровенные снимки и спокойно воспринимает критику в свой адрес. Накануне Кристина показала новое видео.
В ролике, выложенном в "историях" Асмус предстала перед подписчиками в темном белье. Она наклонилась к камере, показав пышный бюст и обнаженные бедра, и отметила, что у нее потекла душ. Заметно, что у звезды заплаканные глаза, но этому есть простое объяснение. В следующих "историях" она показала кадры со спектакля. Видимо, артистка просто прониклась ролью.
Напомним, накануне бывший супруг звезды Гарик Харламов отметил свой юбилей. Кристина Асмус публично, но достаточно сдержанно поздравила экс-возлюбленного, опубликовав его фото с новорожденным ребенком.
Многие пользователи были шокированы снимком. Они предположили, что Гарик снова стал отцом, а потому артистка поздравляет его с этим событием. Однако самые осведомленные сразу разобрались: это архивная фотография юмориста с дочкой Настей.
Судя по всему, фото было сделано еще в 2014 году. Тогда отношениям пары завидовали многие, а сами влюбленные радовались появлению наследницы на свет. Поклонники не смогли сдержать эмоций и отметили, что поздравление – невероятно милый шаг со стороны Кристины Асмус. Некоторые также подчеркнули, что их радуют теплые отношения бывших супругов.
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