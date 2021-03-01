Бывшего возлюбленного Бузовой сдали с потрохами

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна не дает покоя поклонникам. Что стало причиной их конфликта? Можно ли было спасти их отношения? На вопрос ответила астролог Лана Чеснокова.

При рассмотрении совместимости в астрологии прежде всего необходимо посмотреть персональные качества и требования к партнеру каждого из пары. Начнем с Ольги Бузовой, ведь нам известно ее время рождения.



В карте телеведущей преобладает стихия Земли, что делает ее очень рассудительным, выносливым человеком с логическим подходом к окружающему миру. Для нее важна материальная сторона вопроса. Знаменитость тяжело в чем-то переубедить: она будет стоять на своем до последнего.

В этой жизни Ольга лидер, она сама себе хозяйка, ее действительно не волнует мнение окружающих. Для телеведущей важно, что она может получить от той или иной ситуации, будет ли ей самой комфортно и выгодно. Она определенно хочет всем показать себя.

По положению Солнца можно понять, что в мужчине Бузова, прежде всего, ищет серьезности и стабильности. Избранник знаменитости должен быть человеком, на которого она сможет положиться. Тот, кто не подведет ее, сославшись на какие-то детские обиды, не будет рядом с ней мальчиком. Это должен быть зрелый мужчина, опытный, со взрослым взглядом на мир, даже если он будет младше нее.

Вместе с этим, партнер должен быть энергетически мощнее ее, должен немного на нее давить, только тогда она увидит в нем мужчину. Бузовой будет интересно, если ее избранник не будет вечно рядом с ней, а будет находиться в разъездах или на гастролях.

Мужчина Бузовой должен быть таким альфа-самцом, отношения с ним должны быть полны эмоций, страсти и праздника. Все это он должен ей давать в отношениях. Если он влиятельный, имеет какую-то власть, аудиторию, для нее это настоящий лакомый кусочек. Ей может показаться, что ей необходим партнер внешне привлекательный, но со временем она поймет, что для нее это не имеет ценности.

Сама Ольга в партнерстве хочет быть другом и соратником. Ей важно вместе с ним находиться в обществе, проводить время на вечеринках. Вместе с этим звезде нравится ощущение тайны, иллюзорности. Она может наделить своего избранника теми чертами, которые она себе придумала. Бузова стремится к стабильным отношениям, хочет в них постоянства. У нее дома все устроено и налажено.

Взглянув на карту Давы, можно понять, где они не сходятся в своих требованиях. К сожалению, его время рождения неизвестно, и потому некоторые моменты раскрыть не удастся.

В карте блогера преобладает стихия Воды, что показывает его как мужчину эмоционального, легко подстраивающегося под ситуацию. Для него важна не логическая, а эмоциональная сторона дела. Если Манукян принял решение, то прыгнет в омут с головой. Экс-возлюбленный Бузовой не думает, что будет потом. Он человек момента и чувства.

По положению планет можно представить, чего блогер ищет в отношениях. Его Луна говорит нам о том, что ему нужна женщина ответственная, опытная, возможно, старше него. У избранницы должны быть дела вне дома, ему не будет интересна та, кто целый день сидит на диване и ничего не делает. Звезду привлекают женщины с карьерой, которые могут позаботиться о себе сами.

Вокруг блогера всегда крутится много женщин, но он не умеет строить долгие отношения. Манукяну нравится, когда девушка берет инициативу, но как только он оказывается в стабильных отношениях, его начинает метать из стороны в сторону. Ему всегда мало. Дава хочет иметь сразу все.

Сам по себе Дава человек мягкий и неагрессивный. Он настоящий домохозяин, который проявляет свои мужские качества дома. Там у артиста все под контролем, там он босс. Он очень эмоциональный, чувственный и интуитивный человек. Манукян может скрывать какие-то вещи просто потому, что ему так удобно.

Если блогер захочет, то может покорить любую девушку. Он склонен романтизировать свои секреты, тем самым привлекая ее в эту любовную игру. Таинственный образ, сладкие речи, красивые поступки – и все, "жертва" попала в его сети. Манукян действует под наплывом эмоций, а не логики.

В результате мы видим, что у Ольги и Давы определенно были качества, которыми они дополняли друг друга. Телеведущая, которой так важно иметь тайну отношениях и Дава, который эту тайну может дать. Однако его неспособность нести ответственность очень подкосила ожидания Ольги.

Тот надежный тыл, в котором телеведущая так нуждалась, не может быть им обеспечен. Ее потребность в стабильности не нашла в нем отклика. Блогер страшится стабильных отношений, он не может сосредоточиться на них одних, ему хочется сразу всего. И Манукян не страдает от дефицита внимания противоположного пола.

Возможно, если бы Давид Манукян смог вырасти над собой, перебороть свой страх стабильных отношений, а также желание постоянно новых, то стал бы поддержкой для Ольги Бузовой, и они бы и не разошлись.