"С нее надо три шкуры содрать": вернувшейся в Россию Максаковой дали под дых

Сначала Мария Максакова появилась в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", а позже – в студии передачи "Пусть говорят". Певица рассказала о непростых отношениях со своей матерью Людмилой Максаковой, а также пожаловалась на экс-возлюбленного Владимира Тюрина, который якобы настраивает против нее детей.
Появление Марии на федеральных каналах не одобрили не только зрители, но и многие знаменитости. Например, музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о поведении Максаковой на ток-шоу. По его мнению, оперная певица, которая неоднократно критиковала Россию, является предательницей.
Соседов считает, что артистка не имеет права появляться на телевидении. "С нее надо три шкуры содрать!", – сказал критик. Также он прошелся по вокальным данным Максаковой, назвав ее "средней певицей" уровня музыкального училища. "Таких у нас тысячи", – отметил Сергей.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Мария Максакова закатила истерику во время съемок ток-шоу "Пусть говорят". Певица не выдержала, когда ее назвали "духовно-нравственным инвалидом". Артистка хотела покинуть студию передачи, но ведущий Дмитрий Борисов уговорил ее остаться.
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