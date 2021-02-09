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Известный стилист встал грудью на защиту оплеванного

Известный стилист встал грудью на защиту оплеванного "дедушки" Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Филипп Киркоров в личном блоге поделился селфи, на котором предстал в новом образе. Поп-король решил избавиться от париков и накладок, а также перестал подкрашивать волосы, показав поклонникам седину.
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Кажется, теперь артист так будет выглядеть большую часть времени. Свой пост певец подписал коротко: "Новый я". Правда, не все фанаты оценили метаморфозы во внешности исполнителя. В комментариях звезду назвали дедушкой и попросили вернуть все, как было. "Тихий ужас", – добавили поклонники.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Корреспондент "Дни.ру" связался со звездным стилистом и телеведущей Линой Дембиковой, которая рассказала, что думает о переменах во внешности Филиппа Киркорова. По словам эксперта, с новой прической артисту стало значительно лучше.

"Это выглядит свежо, намного интересней, чем наращенные волосы и огромные парики. Поэтому я это решение всячески оправдываю, мне нравятся эти седые волосы. Во-первых, это поддерживает некие возрастные изменения, при этом выглядит брутально, круто, стильно и довольно актуально", – отметила собеседница издания "Дни.ру".

Также стилист добавила, что сейчас в целом в моде тенденция на естественность. "Седые или серые волосы в тренде, поэтому я выбор Филиппа Бедросовича всячески поддерживаю", – заявила Лина Дембикова.

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал, что намерен принять участие в Евровидении-2021. Артист планирует подготовить к конкурсу молдавскую исполнительницу Наталью Гордиенко. Поп-король пообещал, что зрители не разочаруются.

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Автор: 9 февраля 2021, 16:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Гость
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Очень стильно.Мужчинам лучше не краситься-дёшево и пошло.Природа лучше знает,как и что.И химии предостаточно везде.Молодец.Молодит.
Гость
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На шестом десятке опомнилась? Другая- я? Парики и блёстки сняла? КупилА много- много натурального сока " Добрый". Пьёт литрами и становится натуралом! Мужчинка- я?
Гость
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Филип Пердосович Киркорян решил снять все парики, перья и блестки и стать обычным пятидесятилетним арянским евреем.
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