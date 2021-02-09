Известный стилист встал грудью на защиту оплеванного "дедушки" Киркорова

Кажется, теперь артист так будет выглядеть большую часть времени. Свой пост певец подписал коротко: "Новый я". Правда, не все фанаты оценили метаморфозы во внешности исполнителя. В комментариях звезду назвали дедушкой и попросили вернуть все, как было. "Тихий ужас", – добавили поклонники.
Корреспондент "Дни.ру" связался со звездным стилистом и телеведущей Линой Дембиковой, которая рассказала, что думает о переменах во внешности Филиппа Киркорова. По словам эксперта, с новой прической артисту стало значительно лучше.
"Это выглядит свежо, намного интересней, чем наращенные волосы и огромные парики. Поэтому я это решение всячески оправдываю, мне нравятся эти седые волосы. Во-первых, это поддерживает некие возрастные изменения, при этом выглядит брутально, круто, стильно и довольно актуально", – отметила собеседница издания "Дни.ру".
Также стилист добавила, что сейчас в целом в моде тенденция на естественность. "Седые или серые волосы в тренде, поэтому я выбор Филиппа Бедросовича всячески поддерживаю", – заявила Лина Дембикова.
Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал, что намерен принять участие в Евровидении-2021. Артист планирует подготовить к конкурсу молдавскую исполнительницу Наталью Гордиенко. Поп-король пообещал, что зрители не разочаруются.
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