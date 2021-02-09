"Лучше бы частушки пела": одинокую Бузову затравили за лицемерие

В конце января Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукяном. Пара была вместе практически два года. Конфликт стал очевидным во время празднования юбилея певицы. Тогда ссору возлюбленных случайно засняли в "Инстаграм".



Накануне артист презентовал новую песню под названием "Обнулила нас". Свои мысли Манукян не комментирует, но многие предположили, что именно в новом хите он донес все то, что давно хотел сказать.

Однако звезда решила не отставать от бывшего избранника и выпустила своеобразный ответ ему. Пару часов назад она представила анонс новой песни о любви. "Грустный трек". 23.59 / 11 февраля", – написала певица в своем "Инстаграм". Она рассказала, что именно в нем "поет душа", и она надеется, что поклонники все поймут.

Ольга Бузова поделилась печальным отрывком из клипа. На кадрах она плачет под трек, вспоминая, как они с возлюбленным танцевали. Все получилось невероятно трогательно, но многие пользователи не оценили порыв дивы. Оказалось, что новая песня выглядит для них "наигранно" и "неискренне".

"Я ожидала это! Как и остальные тысячи песенок твоих. Ну, не можешь написать реально хит – не берись за это. Господи, смех один", "Да, быстро вы их... Снимали, наверное, вчера дома у Рудковской?", "Интересно, как так заранее вы знали, что расстанетесь и подготовились, выпустили оба новых трека, нафоткались для обложек журналов?", "Все наигранно, скоро будет примирение", "Расстались, чтобы выпустить новые треки, а потом сойтись. Это шоу-бизнес, детка", – возмущались пользователи. "Лучше бы частушки пела", Все понятно, все ради продвижения и продаж. Отличный сценарий", "Если он тебя бил, зачем тогда писать таким людям песни, бред", – не успокаивались комментаторы.