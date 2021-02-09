Нечего разносить заразу: шокированного Костюшкина скрутили за отсутствие маски на лице

Еще 27 октября прошлого года Роспотребнадзор обнародовал Постановление Главного государственного санитарного врача "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом". В соответствии с документом, на территории страны вводится "всеобщий" масочный режим.
Нарушение же санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий, совершенные в период угрозы эпидемии COVID-19, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс.
Последствия могут быть и более серьезными. Музыкант Стас Костюшкин, например, почему-то думает, что сотрудники правопорядка даже руки за отсутствие средств индивидуальной защиты могут заломить и скрутить. "Просто забыл надеть маску, и на тебе", – подписал артист кадр, который опубликовал на своей странице в "Инстаграме".
Разумеется, это всего лишь не очень удачная шутка. На самом деле фото было сделано в гримерной телеканала "Россия" перед съемками юмористического проекта "Дом смеха". А в роли полицейского выступила Светлана Пермякова. Артист дурачились и представляли себя разносчиком заразы и сотрудником правопорядка.
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