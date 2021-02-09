Разворошили и закопали: В урне с прахом умершего от анального разрыва Шевчука искали "посторонние вложения"

"Самое умное в жизни – все-таки смерть, ибо только она исправляет все ошибки и глупости жизни", – писал историк Василий Ключевский. Ошибка и глупость стали причиной скоропостижной смерти стилиста Александра Шевчука, которого теперь похоронили на Родине...



54-летний стилист умер 24 января – у него, как писала пресса, после гей-оргии открылось анальное кровотечение. Когда к Александру Шевчуку приехали врачи скорой помощи, они констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти знаменитость не удалось.

Прощание с Шевчуком состоялось при ЦКБ Управления делами президента 29 января. Присутствовавшая там подруга стилиста поэт и композитор Ирина Грибулина тогда рассказала "Дни.ру" о судьбе тела покойного: "Его родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине. Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для для нас, православных – христиан, это очень важно".

Теперь же друзья стилиста сообщили, что после кремации урну с его прахом дальние родственники в чемодане увезли из России. Сделать это оказалось делом хлопотным – необходимо было иметь на руках свидетельство о смерти с гербовой печатью, справку о кремации, выданная крематорием, документы о родстве. Но самое главное – для перевозки праха через границы потребовалась справка об отсутствии в урне посторонних вложений.

Для похорон Шевчука было выбрано старое городском кладбище в Умани, что в Черкасской области Украины, в 925 километров от Москвы. Через год там же планируется установить и памятник стилисту.