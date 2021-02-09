29-летняя жена Цекало вывалила грудь напоказ

Художница – обладательница выдающегося бюста. Девушка часто публикует в своем инстаграм-аккаунте смелые фото.
Пышные формы жены Александра Цекало сводят с ума многих фанатов жгучей брюнетки. На сей раз Дарина Эрвин разместила снимок, на котором предстала в сексуальном мини-платье с глубоким декольте.
Восхищенные фолловеры осыпали избранницу продюсера комплиментами. "Красотка", "Огонь", "Восхитительная", "Просто нет слов, какая шикарная, красивая, стройная девушка...", – высказались комментаторы.
Напомним, Александр Цекало уже два года счастливо женат на 29-летней модели, художнице Дарине Эрвин. Супруги давно обосновались в США, там же прошла их свадьба в начале 2019 года. Эрвин – четвертая жена шоумена.
Дарина – творческий человек: она занимается искусством, работает моделью, снимается в кино и даже играет в театре. В 2017-м году ей досталась роль в эпизоде голливудской кинокартины "Кое-что на день рождения". Девушка появилась на экране с легендарными актерами, среди которых были Тони Голдуин и Шэрон Стоун.
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