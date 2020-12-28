Молодая жена Цекало вывалила грудь на всеобщее обозрение

Молодая супруга шоумена выложила в "истории" фотографию, на которой они с мужем стоят на пляже и улыбаются. На Александре темная футболка, а Дарина в топе с выразительным декольте. Очевидно, заботливый возлюбленный хотел прикрыть вызывающий вырез, но не успел: его рука так и осталась под грудью художницы.
После празднования Рождества пара нарядила елку и отправилась на юг. Где именно влюбленные проводят отпуск – остается загадкой. Известно, что влюбленные побывали на сафари, где понаблюдали за интересными обитателями саванны.
Напомним, их отношения начались в 2018 году, а в 2019 пара уже была помолвлена. Дарина – творческий человек: она занимается искусством, работает моделью, снимается в кино и даже играет в театре. В 2017-м году ей досталась роль в эпизоде голливудской кинокартины "Кое-что на день рождения". Девушка появилась на экране с легендарными актерами, среди которых были Тони Голдуин и Шэрон Стоун.
Эрвин – четвертая жена шоумена. Он всегда
любил ярких женщин. Первой супругой артиста стала солистка ансамбля "Шляпа" Алёна Шиферман, второй
избранницей – популярная певица Лолита Милявская, третьей – младшая сестра Веры
Брежневой Виктория Галушка.
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