"Мы не согласны": семья Баталова отказалась от присвоенного Дрожжиной и Цивиным имущества

Актриса Наталья Дрожжина на пару со своим супругом Михаилом Цивиным не предполагали, что им придется самим пытаться расторгнуть злополучный договор, дающий право распоряжаться дорогостоящей недвижимостью дочери и жены Баталова – Марии и Гитаны Аркадьевны.
Теперь Дрожжина и Цивин всеми правдами-неправдами стараются вернуть законным владельцам ранее присвоенное, чтобы не оказаться 10 за решеткой. Однако вдова Алексея Баталова не намерена идти на уступки и пока отказывается забирать недвижимость обратно.
"Мы не согласны с исковыми требованиями. Если мы их признаем, значит, автоматически признаем договоры ренты действительными", – заявила женщина. Она добавила, что настаивает на том, что расторгнуть можно тот договор, который заключался в законном порядке.
Напомним, в случае с Баталовыми все три договора ренты были заключены с нарушением правопорядка. Так, нотариус Дмитрий Бублий на сделку не выезжал, сообщила адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова.
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